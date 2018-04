Les Predators renversent l'Avalanche (vidéo)

Austin Watson a inscrit un but et amassé une mention d'assistance pour les Predators, qui ont gagné une 11e rencontre de suite contre l'Avalanche. Craig Smith et Colton Sissons ont trouvé le fond du filet une fois chacun, et Ryan Johansen s'est signalé avec deux passes.

Nikita Zadorov et Blake Comeau ont fait vibrer les cordages une fois chacun pour l'Avalanche.

Forsberg, qui a dominé les Predators avec 64 points en saison régulière, a procuré la première avance aux siens à 3-2 lorsqu'il a redirigé le tir du capitaine Roman Jose derrière Jonathan Bernier, à 6:08 du dernier tiers.

Forsberg a remis ça pour faire 4-2, après avoir passé la rondelle entre ses patins avant de déborder la recrue de l'Avalanche Samuel Girard et de déjouer Bernier avec 7:50 à écouler au cadran.

Le match no 2 sera présenté à Nashville samedi après-midi.

Jeu blanc des Sharks face aux Ducks

ANAHEIM, Calif. - Evander Kane a réussi un doublé et les Sharks de San Jose ont remporté le premier volet de la bataille de la Californie en blanchissant les Ducks d'Anaheim 3-0, jeudi soir, dans cette série de premier tour dans l'Association Ouest.

Brent Burns a complété la marque en deuxième période pour les Sharks. Les Ducks ont ainsi perdu un match no 1 à domicile pour la quatrième fois au cours de leurs cinq dernières séries, réparties sur les trois dernières saisons.

Kane a d'abord ouvert la marque à 7:07 de la période médiane, puis il a doublé l'avance des siens moins de sept minutes plus tard. Burns a porté le score à 3-0 à 15:15, et les Sharks se sont assurés de fermer la porte aux Ducks en troisième période.