Camions autonomes: un futur pas si lointain

Les camions autonomes ne sont plus une fantaisie futuriste. Ces nouveaux véhicules arriveront bientôt sur le marché dans un contexte où les entreprises souhaitent accroître leur productivité alors qu'il manque de chauffeurs et que le gouvernement cherche à réduire le nombre d'accidents mortels.

Ces camions ne circulent pas encore sur les autoroutes canadiennes, mais les entreprises de tout acabit — dont General Motors, Google et Uber — testent cette nouvelle technologie.

Le secteur a connu des avancées importantes cette année — dont le premier test sur une route au Canada — et a connu un regain d'intérêt à la fin de 2017 lorsque Tesla a présenté un camion semi-remorque complètement électrique et semi-autonome qui inclut un pilote automatique amélioré, le freinage automatique et un avertissement de sortie de voie.

L'entreprise de camionnage torontoise Fortigo Freight s'est jointe à Loblaw et Walmart Canada pour précommander le camion, d'une valeur de 232 000 $ et qui doit être livré en 2019.

Malgré l'investissement de la société torontoise, le président Elias Demangos ne s'attend pas à ce que cette nouvelle technologie soit adoptée partout au cours des dix prochaines années.

Le Forum international des transports, un groupe de réflexion intergouvernemental, estime toutefois que plus de la moitié des 6,4 millions d'emplois de camionnage disponibles à l'échelle internationale d'ici 2030 pourraient devenir superflus si les camions autonomes sont mis sur les routes rapidement.

L'efficacité de tels véhicules reste toutefois à prouver selon les conditions routières, car les machines ne répondent pas de la même façon que les humains.