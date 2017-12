Ralentissements des iPhones: Apple présente ses excuses

Apple a présenté ses excuses jeudi pour avoir secrètement ralenti certains des vieux modèles d'iPhones, un geste que l'entreprise avait dit nécessaire pour éviter l'arrêt inattendu des appareils en raison du vieillissement de leurs piles.

Plusieurs consommateurs avaient interprété la situation comme une façon pour Apple de mousser la demande pour des modèles plus récents d'iPhones, leurs soupçons étant alimentés par le fait que l'entreprise n'avait pas initialement dévoilé l'existence des ralentissements ni la raison de ceux-ci.

Apple a aussi déclaré qu'elle allait réduire le coût d'une pile de remplacement de 50 $ — à un prix de 29 $ — durant toute l'année prochaine.

Une nouvelle pile coûte normalement 79 $ pour ceux qui n'avaient pas acheté le plan d'entretien Apple Care.

Sur son site internet, l'entreprise a déclaré s'excuser, affirmant qu'elle ne ferait jamais rien pour intentionnellement réduire la durée de vie des produits Apple, ni diminuer l'expérience d'utilisation afin de pousser ses clients à acheter de nouveaux produits.

Le plan de remplacement va débuter à la fin du mois de janvier pour ceux qui possèdent des iPhones 6 qui requièrent une nouvelle pile.

Au moins cinq groupes ont déposé des procédures aux États-Unis contre l'entreprise, cherchant à obtenir le statut d'action collective, et impliquant des consommateurs au Texas, en Illinois, en Californie et dans l'État de New York.