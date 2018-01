La radio FM de retour sur certains téléphones intelligents

La radio FM sera vraisemblablement de retour sur certains téléphones intelligents.

La campagne canadienne Free Radio on my Phone, lancée en 2016, demandait aux fabricants de téléphones intelligents et aux fournisseurs de téléphonie sans-fil de débloquer la fonction qui permet aux usagers d'écouter la radio FM directement sur leurs appareils. Deux ans plus tard, il semble qu’on approche du but, du moins sur les prochains téléphones de Samsung.

On avait déjà offert ce service sur les appareils intelligents. Mais il a été retiré. Pourtant, la puce qui permet d’écouter la radio FM est toujours présente dans de nombreux appareils intelligents Android. Elle doit seulement être activée.

Samsumg a fait équipe avec NextRadio - entreprise qui suggère notamment une application de radio FM gratuite – afin d’activer l’antenne FM au Canada et aux États-Unis.

Même si la diffusion en continu sur Internet offre la chance d’écouter la radio, la bande FM a quand même des avantages indéniables : on peut l’écouter gratuitement, sans données mobiles et tout en consommant beaucoup moins d’énergie, c’est-à-dire que la batterie est beaucoup moins sollicitée contrairement à une application.

Bien entendu, il faut que le manufacturier ait décidé d’installer une puce électronique qui permet de syntoniser la radio hertzienne.

Notons que si les manufacturiers n’activent pas cette fonction, c’est bien souvent parce que les fournisseurs de téléphonie mobile n’en veulent pas.