Des milliers de clients de Bell Canada piratés?

La Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête au sujet d'une faille informatique chez Bell Canada qui aurait permis à des pirates informatiques de mettre la main sur les données personnelles de milliers de clients.

Bell Canada a avisé certains de ses clients qu'une partie de leurs renseignements personnels pourrait avoir fait l'objet d'un piratage informatique, mais pas leurs données de cartes de crédit ou de comptes bancaires.

Un avertissement a été transmis par courriel aux clients touchés, de la part du vice-président exécutif de l'expérience client chez Bell Canada, John Watson. Le message ne précise cependant pas combien de clients ont été touchés. Selon certains médias, ce nombre pourrait atteindre 100 000.

Les renseignements piratés sont essentiellement des noms et des adresses de courriel, a indiqué Bell.

Dans l'avis transmis à ses clients, Bell a précisé que des mesures de sécurité, d'authentification et d'identification additionnelles avaient été mises en place.

Cependant, la société établie à Montréal — plus grande société de téléphonie au Canada et un des plus grands groupes médiatiques du pays — n'a pas donné de détails sur le moment où la faille aurait eu lieu ou si elle était liée à un piratage précédent. Bell Canada avait révélé, il y a huit mois, qu'un pirate anonyme avait mis la main sur les noms, numéros de téléphone et adresses de courriel de certains clients.

Ce piratage avait touché environ 1,9 million d'adresses actives de courriel et environ 1700 noms et numéros de téléphone actifs de clients.