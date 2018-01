Voitures autonomes: il y aurait urgence d'agir

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, entend agir rapidement pour encadrer les véhicules autonomes comme le préconise un rapport sénatorial dévoilé lundi.

M. Garneau s'est toutefois gardé de donner un échéancier précis. Un plan d'action est attendu dans les mois à venir.

Les véhicules autonomes risquent de prendre les gouvernements de court comme l'a fait Uber s'ils ne se préparent pas dès maintenant à légiférer, prévenait un comité du Sénat dans un rapport rendu public plus tôt dans la journée.

Il y a urgence d'agir pour assurer la sécurité des Canadiens, selon le comité sénatorial permanent des transports et des communications, qui anticipe que ce type de véhicules sans conducteur sera sur les routes dans 10 ou 15 ans.

Bien qu'elle puisse apparaître pour plusieurs comme étant tirée d'un film de science-fiction, le comité estime que cette nouvelle technologie révolutionnera rapidement le quotidien des Canadiens pour le meilleur ou pour le pire.

Les véhicules autonomes pourraient réduire les risques d'accidents de la route et permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement, mais ils pourraient également être la proie de cyberattaques.

Le fédéral responsable de la sécurité

Le gouvernement fédéral est responsable d'assurer de la sécurité de cette nouvelle technologie, tandis que les provinces sont en charge du code de la route. Parmi ses 16 recommandations, le comité sénatorial presse les gouvernements fédéral et provinciaux d'adopter une approche concertée pour encadrer cette nouvelle technologie afin d'en maximiser les bénéfices et de réduire les risques.

Les ministres des Transports, réunis à Ottawa, ont discuté de l'élaboration d'une stratégie nationale pour éviter une courtepointe de législations qui différeraient d'une province à l'autre. Pour le gouvernement fédéral, il s'agit de trouver le bon équilibre entre la sécurité et l'innovation.

C'est déjà le cas en Ontario. La province, berceau de l'industrie automobile au pays, s'est dotée d'un programme qui permettra les essais routiers sur une période de dix ans.

Au Québec, cette pratique est encore interdite. Le ministre Fortin espère rattraper ce retard avec sa réforme du Code de la sécurité routière, qui autoriserait les projets pilotes pour tester les véhicules autonomes et ainsi mieux les encadrer.

(Avec La Presse canadienne)