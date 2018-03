Adolescents cyberdépendants traités comme de véritables toxicomanes

Certains adolescents sont tellement dépendants aux jeux vidéo en ligne qu’ils doivent être traités comme de véritables toxicomanes.

On le sait, la cyberdépendance fait de plus en plus de victimes à travers le monde, notamment chez les adolescents.

Au Québec, la situation prend également de l’ampleur. Selon un article publié par la journaliste Amélie St-Yves, du Journal de Montréal, au cours des trois dernières années, une quarantaine de jeunes ont dû être traités en cure fermée pour soigner leur cyberdépendance. Un traitement similaire à celui offert aux toxicomanes et alcooliques.

Selon Miguel Therriault, coordonnateur des services professionnels au Centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin, les ados qui sont accros à leur tablette peuvent éprouver des difficultés avec leur sommeil, leur appétit et leur hygiène corporelle. Toute leur vie devient centrée sur la réalité en ligne, ce qui fait en sorte qu’ils coupent leurs liens sociaux et familiaux.

«Ces adolescents vivent des difficultés avec leur quotidien et ne se voient pas capables de faire face à leur réalité, donc, ils se réfugient dans le monde virtuel», a-t-il expliqué en entrevue avec Bernard Drainville.