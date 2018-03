L’application Musical.ly critiqué pour son contenu troublant adressé aux jeunes

La populaire application Musical.ly, qui permet notamment aux jeunes utilisateurs de faire du lip-sync, est aux prises avec certains contenus très douteux : troubles alimentaires, mutilation, suicide, images sexuelles suggestives…

Particulièrement appréciée des enfants et des adolescents, Musical.ly propose divers services, comme la publication de vidéo de 15 secondes dans la quelle on «improvise» en chantant l’une de ses chansons préférées. Musical.ly est une application qualifiée de réseau social basée sur la création de vidéo, de messagerie, et de la diffusion en direct : on a aussi des amis, un fil d’actualité, etc. Il est également possible de partager des vidéos ou encore de les commenter.

Notre chroniqueuse des médias sociaux, Catherine Brisson, s’est abonnée à Musical.ly afin de se familiariser avec l’application.

«C’est prévu pour des personnes de 13 ans et plus, mais j’ai constaté que la majorité des utilisateurs sont très jeunes, c’est-à-dire 8, 9, 10, 11 ans… Musical.ly a 160 millions d’abonnés (60 millions de membres actifs) dans le monde. Dans les derniers jours, plusieurs parents se sont rendus compte que plusieurs mots-clics dans la barre de recherche étaient associés aux troubles de l’alimentation, à l’anorexie (#proana), au suicide, à l’automutilation, à la dépression, à l’anxiété, etc.»

La direction de Musical.ly a réagi en supprimant certains de ces mots-clics, comme celui touchant au suicide. Pourtant, plusieurs autres contenus inquiétants demeurent accessibles, selon notre chroniqueuse.

Il faut mentionner que la majorité des jeunes semblent utiliser à bon escient cette application, qui leur permet de s’exprimer de manière artistique dans diverses capsules vidéo. Par contre, D’autres jeunes, qui paraissent carrément en détresse psychologique, véhiculent des messages sombres et troublants.

Différents médias internationaux, dont The Telegraph et Métro, on traité de la difficulté des dirigeants de Musical.ly à filtrer ces contenus embarrassants, voire dangereux pour certains utilisateurs.