Femme tuée par une voiture autonome: la vidéo de la scène soulève des questions

La chef de police de Tempe, Sylvia Moir, doute qu'une faute puisse être imputée au véhicule. Cependant, deux experts interrogés par l'agence Associated Press après avoir vu la vidéo affirment que les détecteurs du véhicule auraient dû capter à temps la présence d'Elaine Herzberg et freiner avant l'impact.

Bryant Walker Smith, de l'Université de la Caroline du Sud, affirme que même si la vidéo ne montre pas toutes les circonstances de l'incident, il est fort probable que le système de conduite autonome ait fait défaut.

L'analyste Sam Abuelsmaid, de la firme technologique centre Navigant Research, ajoute que les systèmes de détection radar et au laser de ces véhicules autonomes perçoivent les objets dans l'obscurité beaucoup mieux que les humains et les caméras et que Mme Herzberg était à l'intérieur du périmètre de détection du VUS.