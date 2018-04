Des techniques de séduction qui vont trop loin?

YouTube regorge de vidéos dont le principal objectif est de venir en aide aux gens, que ce soit pour réparer un appareil, apprendre à se maquiller ou comment jouer au poker. Mais certains YouTubers vont souvent trop loin.

Justin Wayne est un YouTuber bien connu et sa chaîne Wayne’s dating compte près de 120 000 abonnés. Wayne offre des cours de séduction de style bootcamp pour les jeunes adultes. Il prône que même si une fille dit non à un homme, il peut toujours la faire changer d’idée.

Wayne fait partie d’un groupe très nombreux de YouTubers qui offre des conseils de séductions sur le web. On les appelle les «Pick-Up Artists» (PUA).

«Depuis les années 1990, il y a énormément de PUA. On a des pseudos spécialistes qui croient qu’on peut séduire n’importe quelle femme, manipuler ses pensées avec le but évident de finir dans sa chambre à coucher. Il y en a plusieurs qui filment et publient même leurs exploits, souvent à l’insu des femmes et sans leur consentement», déplore la chroniqueuse Catherine Brisson, de l’émission Puisqu'il faut se lever.

En faisant une petite analyse des PUA qui œuvrent sur le web, Catherine Brisson a découvert une multitude de vidéos aux titres les plus gênants les uns que les autres : «Prendre une femme à Las Vegas qui ne vous aime pas», «Comment passer du bar au lit avec une fille», «C’est pas toutes les asiatiques qui sont gênées, y’en a qui aiment le sexe», «Comment avoir un trip à trois facilement», etc.